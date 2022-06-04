Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами мера, станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні).

Крім того, поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя борються медики.

Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом – додав Сєнкевич.

Окупанти посилюють обстріли Миколаєва

Про це напередодні повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Зокрема, місто зазнає обстрілів з боку російських загарбників з території тимчасово окупованої Херсонщини з більше ніж 10 позицій.

Водночас, військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.

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