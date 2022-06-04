Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За словами мера, станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні).
Крім того, поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя борються медики.
Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом – додав Сєнкевич.
Окупанти посилюють обстріли Миколаєва
Про це напередодні повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Зокрема, місто зазнає обстрілів з боку російських загарбників з території тимчасово окупованої Херсонщини з більше ніж 10 позицій.
Водночас, військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.
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