Проти резолюції про вступ цих країн до складу Альянсу проголосували всього 17 представників палати, за - 394 конгресмени.

Палата представників Конгресу США схвалила вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Проти резолюції про вступ цих країн до складу Альянсу проголосували всього 17 представників палати, за - 394 конгресмени.

Про це повідомляє The Hill.

"У понеділок Палата представників схвалила резолюцію, в якій висловлюється підтримка вступу Фінляндії і Швеції в НАТО, рівно через два місяці після того, як країни Північної Європи подали заявки на вступ до військового альянсу на тлі вторгнення Росії в Україну. Резолюція була схвалена Палатою представників 394 голосами проти 18, при цьому тільки республіканці проголосували проти. Два демократи і 17 республіканців не голосували", - повідомили журналісти видання.

У статті також перераховуються імена всіх депутатів-республіканців, які проголосували проти вступу Швеції і Фінляндії в НАТО. Схвалення резолюції висловлює підтримку "історичному рішенню" вищевказаних країн, які хочуть стати частиною Альянсу.

Палата представників Конгресу США також виступає проти того, щоб РФ робила будь-які спроби для запобігання вступу Швеції і Фінляндії в НАТО. Представники Конгресу звернулися до членів Альянсу з наполегливим проханням виконати зобов'язання, з яким всі країни-члени погодилися у 2014 році. Тоді держави-учасниці НАТО домовилися, що вони будуть витрачати не менше 2% від свого валового продукту на оборону.

Резолюція, яка схвалює вступ Швеції і Фінляндії в НАТО, була прийнята рівно через два місяці після того, як вищевказані країни подали свої заявки і повідомили про бажання стати членами Альянсу.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: що про це відомо

У середині травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

На саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".