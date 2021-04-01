Також діятиме заборона на вилов раків.

У водоймах України з сьогоднішнього дня стартувала нерестова заборона на вилов риби та водних біоресурсів, у тому числі раків.

Про це повідомляти Державне агентство рибного господарства.

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Згідно з повідомленням, з 1 квітня нерестова заборона на вилов риби починається у 22 областях України. При цьому в Запорізькій області заборона почнеться з 5 квітня, а в Закарпатській вона діє ще з 25 березня. Також діятиме заборона на вилов раків.

Тривалість нерестової заборони відрізняється в залежності від областей і водойм, з цією інформацією можна ознайомитися на сайті Держрибагентства.

Відзначається, що на період масового ходу і нересту риби забороняється використання човнів в місцях нересту, промислове рибальство, підводне полювання, змагання зі спортивної риболовлі, днопоглиблювальні, вибухові роботи та видобуток будматеріалів.

При цьому дозволено вилов до 3 кг риби на одну людину однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега в дозволених для вилову риби місцях.

Штраф за порушення правил рибної ловлі може скласти від 34 до 680 грн. За незаконний рибний промисел зі значним збитком - штраф від 1700 до 6800 грн або позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією спорядження.

Що цьому передувало

Вилов риби та водних біоресурсів в Україні у 2020 році склав 76,5 тис.тонн, що на 17% менше, ніж роком раніше.

22 березня 2021 року Державне агентство рибного господарства ввело заборона на нерестовий вилов риби у водоймах України з 1 квітня.

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Автор: Ганна Нагорна