Державне агентство рибного господарства ввело заборону на нерестовий вилов риби у водоймах України з 1 квітня.
Читайте такожНорвегія стала основним експортером морепродуктів в УкраїнуПро це повідомила прес-служба відомства в Facebook.
Зазначається, що на період масового ходу і нересту риби забороняється використання човнів в місцях нересту, промислове рибальство, підводне полювання, змагання зі спортивної риболовлі, днопоглиблювальні, вибухові роботи та видобуток будматеріалів.
При цьому, дозволений вилов до 3 кілограм риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега в дозволених для вилову риби місцях.
Також посилюється контроль Держрибагентства за роботою водозабірних споруд.
Що цьому передувало
- Вилов риби та водних біоресурсів в Україні у 2020 році становив 76,5 тисячі тонн, що на 17% менше, ніж роком раніше.
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