В ЄС очікують старту земельної реформи в Україні з 1 липня.

Представництво Євросоюзу в Україні вітає прийняття Верховною Радою закону про земельну децентралізацію.

Про це Представництво ЄС повідомило в Twitter.

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У Представництві зазначили, що в ЄС очікують на старт земельної реформи в Україні з 1 липня.

"Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в Україні. З нетерпінням очікуємо на прийняття додаткового законодавства для впровадження земельної реформи з 1/07", - повідомили в представництві.

Земельна реформа в Україні

15 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні комплексний законопроект про дерегуляцію у сфері земельних відносин (№2194).

Документ вважається важливим для земельної реформи та повноцінного запуску ринку землі в Україні. Однак його остаточне прийняття сильно затрималося.

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

19 лютого 2021 року пройшла перша презентація проекту Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) для президента Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що цей проект сприятиме повній цифровізації всіх процесів і даних в країні.

НІГД - це система, яка об'єднує дані різного типу (про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації) на єдиній картографічній основі та забезпечує користувачам можливість простого пошуку і безперешкодного доступу до будь-яких даних на національному, регіональному та місцевому рівнях.

25 лютого 2021 року в Мінагрополітики повідомили про те, що земельна реформа в Україні наближається до завершення.

28 квітня 2021 року Верховна Рада прийняла комплексний закон про дерегуляцію у сфері земельних відносин, який вносить зміни до Земельного Кодексу та містить понад 100 статей – зокрема, про передачу державних земель громадам та перегляд повноважень Державної служби з питань картографії, геодезії та кадастру.

29 квітня 2021 року у Мінагрополітики прокоментували передачу земель місцевим громадам.

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Автор: Олена Коваленко