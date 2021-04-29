ЄС вітає прийняття закону про земельну децентралізацію / Ілюстрація REUTERS
Представництво Євросоюзу в Україні вітає прийняття Верховною Радою закону про земельну децентралізацію.
Про це Представництво ЄС повідомило в Twitter.
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У Представництві зазначили, що в ЄС очікують на старт земельної реформи в Україні з 1 липня.
"Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в Україні. З нетерпінням очікуємо на прийняття додаткового законодавства для впровадження земельної реформи з 1/07", - повідомили в представництві.
Скріншот Twitter
Земельна реформа в Україні
- 15 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні комплексний законопроект про дерегуляцію у сфері земельних відносин (№2194).
- Документ вважається важливим для земельної реформи та повноцінного запуску ринку землі в Україні. Однак його остаточне прийняття сильно затрималося.
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
- 19 лютого 2021 року пройшла перша презентація проекту Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) для президента Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що цей проект сприятиме повній цифровізації всіх процесів і даних в країні.
- НІГД - це система, яка об'єднує дані різного типу (про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації) на єдиній картографічній основі та забезпечує користувачам можливість простого пошуку і безперешкодного доступу до будь-яких даних на національному, регіональному та місцевому рівнях.
- 25 лютого 2021 року в Мінагрополітики повідомили про те, що земельна реформа в Україні наближається до завершення.
- 28 квітня 2021 року Верховна Рада прийняла комплексний закон про дерегуляцію у сфері земельних відносин, який вносить зміни до Земельного Кодексу та містить понад 100 статей – зокрема, про передачу державних земель громадам та перегляд повноважень Державної служби з питань картографії, геодезії та кадастру.
- 29 квітня 2021 року у Мінагрополітики прокоментували передачу земель місцевим громадам.
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