Країни узгодили відповідну форму сертифіката.

Українські виробники отримали можливість експортувати ікру та морепродукти до Саудівської Аравії - компетентні органи країн погодили відповідну форму сертифіката.

Домовленість набуває чинності з 1 грудня 2021 року, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Ринок Королівства Саудівської Аравії вкрай важливий для України. З кожним роком наші експортери отримують на ньому все більше можливостей. Це стосується виробників м'яса, молока, меду, яєць. Тепер же українські виробники отримали бажану можливість експортувати до Королівства продукти, що походять від водних тварин", - повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

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Як йдеться в повідомленні, перед початком співпраці з КСА українські експортери повинні пройти процедуру акредитації для набуття права експорту продуктів для споживання людиною.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-вересні поточного року збільшила імпорт агропродукції до $5,7 млрд, що на 0,9 млрд або на 15,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, обсяги закупівель риби і морепродуктів перевищили імпорт плодів та ягід. Так, імпорт риби, ракоподібних і молюсків склав $574 млн.

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Автор: Альона Кириченко