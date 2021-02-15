Імпорт цукру в січні скоротився на 20,3%.

Україна в січні 2021 року експортувала 1,79 тис.тонн цукру на суму 919 тис. дол., що майже в 10 разів менше, ніж у січні минулого року (17,4 тис.тонн).

Про це повідомляє прес-служба Науково-практичного центру бурякоцукрового виробництва.

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При цьому з початку маркетингового року (МР, вересень 2020 - серпень 2021) Україна збільшила експорт цукру до 70,6 тис.тонн проти 39,3 тис. тонн за аналогічний період минулого сезону.

У січні найбільшими імпортерами українського цукру (у грошовому еквіваленті) були Ізраїль (56,21%), Німеччина (39,65%) і Молдова (1,85%).

Імпорт цукру в січні 2021 року скоротився на 20,3% проти січня 2020 року і склав 876 тонн.

Що цьому передувало

Україна в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2020 - серпень 2021) скоротила виробництво цукру до 1,02 млн тонн, що на 31% менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн).

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Автор: Ганна Нагорна