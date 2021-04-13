З початку 2020/21 МР експорт склав майже 71 тис. т, що на 5,3% більше показника минулого сезону.

Експорт цукру з України за січень-березень 2021 р.становить 2,17 тис. т, що в 20 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (45,5 тис. т).

Про це з посиланням на дані Державної митної служби повідомляє Agroportal.

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Як зазначається, з початку 2020/21 МР експорт склав майже 71 тис. т, що на 5,3% більше показника минулого сезону (67,4 тис.т).

Найбільшими країнами-імпортерами українського цукру від усього експорту (у грошовому еквіваленті) в січні–березні 2021 р.виступили Ізраїль (43,85%), Німеччина (31,04%), Молдова (14,33%).

Імпорт цукру за січень–березень 2021 р.склав 37,6 тис. т. причому з початку року обсяг зростав. Зокрема, у січні - 876 т, лютому - 5,3 тис.т, березні - 31,4 тис. т).

Найбільшими країнами-постачальниками цукру в Україні від усього імпорту (у грошовому еквіваленті) в січні–березні 2021 р. виступили: Польща (70,53%), Німеччина (8,75%), Литва (8,18%).

Імпорт інших цукрів за січень–березень 2021 р. становить 5,7 тис. т, експорт — майже 13 тис. т.

Експорт меляси в січні-березні 2021 р. становить 710 т (Ізраїль імпортував 100%), а імпорт за відповідний період становить 918 т.

Що цьому передувало

Україна в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2020 - серпень 2021) скоротила виробництво цукру до 1,1 млн тонн, що на 31% менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн).

Згідно з дослідженням Київської школи економіки, ціни на цукор в Україні в січні 2021 року зросли в 1,5 раза.

У квітні Антимонопольний комітет відкрив справу проти двох виробників цукру через можливу змову про підвищення цін.

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Автор: Олена Коваленко