Польща хоче запровадити ліцензії, в яких визначається обсяг експорту, а також вказано одержувача і куди йде товар.

За кілька днів Україна та Польща почнуть технічні переговори щодо експортних ліцензій на українську агропродукцію. Проте це не означає скасування ембарго. Як повідомляє Polskie Radio24, про це сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

"Наші експерти з Мінагрополітики спілкуватимуться з фахівцями Міністерства сільського господарства України і обговорюватимуть продукт за продуктом", – зазначив він.

За його словами, Польща хоче запровадити ліцензії, в яких визначається обсяг експорту, а також вказано одержувача і куди йде товар.

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"Ми хочемо це трохи формалізувати, але водночас й організувати торгові потоки. Ми також будемо власниками цих ліцензій і перевірятимемо надходження товарів до Польщі", – розповів польський міністр.

Також від додав, що Єврокомісія не втручатиметься в цей переговорний процес.

Секерський підкреслив, що початок переговорів не означає скасування ембарго. Поки що воно залишатиметься в силі.

"Поки ми не домовимося про двосторонні правила щодо потоку товарів, ембарго не буде знято. Лише тоді, коли ми домовимось і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго ", – сказав очільник Мінагрополітики Польщі.

Торгівля між Україною та сусідніми країнами

Всередині січня міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини закликали Європейську комісію "захистити європейських фермерів" та запровадити імпортне мито на українське зерно.

За словами глави Мінсільгоспу Угорщини, їхні країни втратили ринки збуту через активний експорт продукту з України. Фермери мають збитки, тому ЄС має втрутитися та врегулювати ринкову проблему, акцентував чиновник.

Як пишуть ЗМІ, Європейська комісія невдовзі повинна запропонувати специфічні гарантії щодо питань захисту ринків вищезазначених країн від українського зерна.

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