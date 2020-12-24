Також Мінекономіки виплатило 327 мільйонів гривень дотацій за будівництво тваринницьких комплексів.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України виплатило майже 240 мільйонів гривень дотацій українським бджолярам.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт меду майже на третинуПро це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Тарас Висоцький.

"Фермерам були виплачено кошти на отримання дотацій за бджіл. На 1 197 201 бджолину сім'ю бджолярі отримали 239,4 мільйона гривень", - написав він.

Також Висоцький відзвітував про виплату понад 327 мільйонів гривень дотацій за будівництво тваринницьких комплексів. За його словами, у 2020 році українські тваринники побудували 28 нових комплексів.

Що цьому передувало

У держбюджеті на 2020 рік закладено 4 мільярди гривень на підтримку сільгоспвиробників.

З цієї суми 1,2 мільярда гривень передбачено на програму компенсації кредитів, 1 мільярд гривень - на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання, 1 мільярд гривень - на підтримку тваринництва, а також по 400 мільйонів гривень - на садівництво та фермерство.

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Автор: Ганна Нагорна