Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України виплатило майже 240 мільйонів гривень дотацій українським бджолярам.
Читайте такожУкраїна збільшила експорт меду майже на третинуПро це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Тарас Висоцький.
"Фермерам були виплачено кошти на отримання дотацій за бджіл. На 1 197 201 бджолину сім'ю бджолярі отримали 239,4 мільйона гривень", - написав він.
Також Висоцький відзвітував про виплату понад 327 мільйонів гривень дотацій за будівництво тваринницьких комплексів. За його словами, у 2020 році українські тваринники побудували 28 нових комплексів.
Що цьому передувало
- У держбюджеті на 2020 рік закладено 4 мільярди гривень на підтримку сільгоспвиробників.
- З цієї суми 1,2 мільярда гривень передбачено на програму компенсації кредитів, 1 мільярд гривень - на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання, 1 мільярд гривень - на підтримку тваринництва, а також по 400 мільйонів гривень - на садівництво та фермерство.
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