Найбільше Україна експортувала зернові, соняшникову олію, електроенергію та продукцію гірничо-металургійного комплексу.

У вересні обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% в порівнянні з серпнем цього року, що стало кращим результатом з лютого.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"Минулого місяця українські підприємства експортували за кордон продукції на 4 млрд 144 млн доларів. Для порівняння в серпні цей показник був 3 млрд 363 млн доларів. Це найкращий результат з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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Також зріс обсяг українського експорту і в кількісному еквіваленті. Якщо в серпні обсяг української продукції, вивезений за кордон, склав 7,29 млн тонн, то у вересні цей показник виріс на 32% - до 9,66 млн тонн.

Завдяки цьому у вересні покращився показник сальдо торгового балансу, обсяг імпорту минулого місяця перевищував обсяг експорту всього на 354 млн доларів, тоді як у серпні негативне сальдо торгового балансу становило 1 млрд 53 млн доларів.

Що стосується структури українського експорту, то найбільше Україна експортувала Зернові, соняшникову олію, електроенергію і продукцію гірничо-металургійного комплексу.

Війна в Україні та експорт:

24 травня 2022 року Рада Європейського союзу ухвалила постанову, яка дозволила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо деяких українських товарів.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не буде сплачуватися. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йшлося в повідомленні Ради ЄС.

Рішення буде діяти протягом одного року і призупинить, зокрема, всі ті тарифи згідно з розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка встановлює глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Також було призупинено стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України та застосування загальних правил імпорту щодо імпорту з України.

21 серпня 2022 року голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін скасування ввізного мита на весь український експорт.

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