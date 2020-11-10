За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, 500 млн грн буде достатньо для підтримки сільгоспвиробників відразу після запуску ринку землі в липні 2021 року.

Український уряд у бюджеті на 2021 рік передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи.

Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький в ході круглого столу, організованого USAID.

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"На першому етапі земельної реформи тільки фізичні особи зможуть купувати, і відповідно, тільки фізособи зможуть брати кредит на покупку землі. Передбачена компенсація відсотків на покупку до 20 га землі... за нашими розрахунками, на реалізацію цієї програми відразу після запуску ринку землі (у липні 2021 року - УНІАН) піде до 500 млн грн", - сказав Висоцький.

За його словами, хоча закон про ринок землі дозволяє покупку до 100 га в одні руки, держава буде компенсувати відсотки за кредити під покупку земельних ділянок розміром до 20 га, оскільки пріоритетом уряду є підтримка сімейних фермерських господарств.

Він зазначив, що за даною програмою підтримки покупці землі будуть виплачувати 3% ставки кредиту, все інше буде компенсувати держава.

Висоцький додав, що в цілому бюджет держпідтримки аграріїв на 2021 рік складе 4,5 млрд грн.

Хронологія подій

28 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вводить ринок сільськогосподарських земель в Україні з липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тис.гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зніме обмеження на покупку сільськогосподарських земель тільки після того, як забезпечить українським фермерам можливість брати дешеві кредити для цієї мети.

9 листопада 2020 року Кабмін запропонував затвердити нову методику оцінки земель.

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Автор: Ганна Нагорна