Міністр аграрної політики та продовольства наголосив, що зараз надважливо забезпечити продовольством країну і цього року.

Україна розпочинає чи не найважливішу посівну за свою історію. Минулого року ми зібрали рекордний урожай, і надважливо забезпечити продовольством нашу країну і цього року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр аграрної політики та продовольства Ромен Лещенко.

"Я звертаюся до кожного аграрія, до кожного, хто задіяний у сільскогосподарській, рибній, тваринницькій галузях. Ви – армія, яка зможе вистояти, ви – наша надія", – зазначив міністр.

Він повідомив, що уряд запровадив бронювання військовозобов’язаних.

"Аграрні підприємства та виробники продовольства – подавайте на Мінагрополітики списки критично важливих працівників, яким буде надана відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час", – поінформував Лещенко.

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