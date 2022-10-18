За підсумком цьогорічного врожаю планують повністю забезпечити внутрішню потребу країни в зернових, олійних, а також цукрі, кажуть в МінАПК.

В Україні цього сезону аграрії розраховують зібрати чималий обсяг гречки. Тож — можна говорити про перспективи зниження ціни на полицях магазинів.

Про це розповів директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак, пише Мinfin.

За його словами, переробні підприємства вже отримують гречку з нового врожаю. Очікується, що вартість цієї крупи впаде до 60−70 гривень.

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"Наразі до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60−70 грн за кілограм", - припускає він.

Посадовець прогнозує, що цього сезону буде зібрано понад 150 тисяч гречки, зараз зібрано 120 тисяч. Найбільше намолочено на Сумщині — 15,5 тисячі тонн, Житомирщині та Хмельниччині — по 15,2 тисячі тонн.

За підсумком цьогорічного врожаю планують повністю забезпечити внутрішню потребу країни в зернових, олійних, а також цукрі. Буде збережено й потужний експортний потенціал.

Ціни на гречку в Україні - що кажуть експерти

За підсумками цьогорічної весняної посівної, в Україні гречкою було засіяно 75,3 тис.га угідь.

Як заявив раніше голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, до кінця року ціна гречки в українських магазинах знизиться до 70-80 грн/кг.

Такої ж думки притримується і перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він переконаний, що з жовтня ціни на гречку на українському ринку знизяться.

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