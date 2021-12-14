У жовтні 2021 року середня зарплата працівників сільгосппідприємств склала 12 827 грн, а виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 13 055 грн.

В Україні за січень-жовтень середньомісячна заробітна плата штатних працівників української сільгоспсфери зросла на 18,5% у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, зокрема, зарплата виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів зросла на 14,4%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України посилаючись на дані Державної служби статистики України.

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"У жовтні 2021 року розмір середньої заробітної плати штатних працівників у сільському господарстві склав 12 827 грн і в порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 8,5%", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільший рівень оплати праці в сільському господарстві спостерігається в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернігівській та Полтавській областях.

Також у порівнянні з вереснем 2021 року зросла на 3,9% заробітна плата штатних працівників у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у жовтні 2021 року вона становила 13 055 грн.

У цій сфері найвищі зарплати спостерігаються в Києві, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Київській областях.

Держбюджет на 2022 рік:

У Державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема на: фінансову підтримку сільгосптоваровиробників - 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.

Автор: Альона Кириченко