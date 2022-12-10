Так, в листопаді продовжили дорожчати лише деякі позиції, зокрема яйця, молоко та молочні продукти, риба та продукти з риби.

В України споживчі ціни в листопаді 2022 року зросли на 26,5% в порівнянні з листопадом минулого року. Проте за підсумками грудня 2022 року інфляція не перевищить 30%.

Як зазначили в прес-службі Мінекономіки, головним шоковим викликом для економіки у жовтні-листопаді 2022 року була руйнація енергетичної інфраструктури, що призвела до скорочення тривалості робочого часу, ускладнення зберігання товарів та іншим негативним економічним факторам.

"Ускладнення зберігання продуктів харчування та руйнація об’єктів АПК у сфері тваринництва суттєво позначилися на прискореному зростанні цін за групою продуктів харчування, що подорожчали на 4,2% у жовтні, та на 0,5% у листопаді", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Як розказали в Мінекономіки, в листопаді продовжили дорожчати лише деякі позиції, зокрема яйця (на 10,6%), молоко та молочні продукти (на 2,9-2,4%), риба та продукти з риби (на 2%). Водночас на 6,9-1,1% подешевшали фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор.

"Також стримуючий інфляцію вплив мала фіксація обмінного курсу гривні та зовнішні чинники: відносна стабільність цін на продовольство на світових ринках, помірний тиск з боку цін на ринку палива", - йдеться в повідомленні

В міністерстві заявили, що показник споживчої інфляції 0,7% за листопад виявився несподівано низьким, з огляду на попередні прогнози та руйнівну дію чинників війни, які у листопаді значно посилились. Адже наслідки руйнації енергетичної інфраструктури з точки зору цінової динаміки збільшують вартість витрат на виробництво товарів та послуг через необхідність швидкої заміни централізованих джерел постачання енергії на локальні (переважно генератори). Крім іншого, ускладняється логістика та система збереження товарів, що швидко псуються.

У Мінекономіки сподіваються чинник зміни вектору агресії Росії в бік енергетичної інфраструктури не матиме визначального впливу на динаміку цін споживчого ринку, а шокова дельта витрат, що склалася, буде не настільки тривалою і не настільки загрозливою для подальших інфляційних процесів та економічного розвитку.

"Вважаємо, що за підсумком року споживча інфляція, як ми і прогнозували, не перевищить 30%", - заявила Свириденко.

Війна в Україні: ситуація в економіці

Як повідомили напередодні в Державній службі статистики, реальний ВВП України в третьому кварталі скоротився на 30,8%. У порівнянні з попереднім кварталом реальний ВВП виріс на 9% з урахуванням сезонного фактора.

На тлі повномасштабного російського вторгнення НБУ прогнозує більш глибоке падіння ВВП України у поточному році, ніж раніше прогнозувалося.

За словами економістів, в Україні у грудні вартість продовольчого кошика зросла в середньому на 38-39% порівняно з минулорічним показником.

Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти – на 62,6%, овочі – на 78,8%.

На початку грудня стало відомо, що в Україні поступово знижуються ціни соціально важливі продукти.

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