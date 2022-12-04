Зокрема змінилася ціна на олію, цукор, сіль, макарони та гречку.

В Україні поступово знижують ціни соціально важливі продукти.

Як свідчать дані моніторингу цін від порталу Мінфіну, на початку грудня порівняно з листопадом в Україні знизилася вартість соняшникової олії, макаронів, цукру та гречки, а от середня ціна на сіль залишилася без змін.

Так, у середньому в супермаркетах ціна пляшки соняшникової олії "Олейна" у грудні склала 62,15 грн за 850 мл, а у листопаді вартість позиції становила 62,55 грн. Олія соняшникова "Щедрий Дар" трохи подорожчала - з 65,81 грн до 65,47 грн за 850 мл.

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Що стосується макаронів, то їх середня ціна за останній місяць знизилася лише на 1 коп. Зокрема, вартість кілограма продукту склала 29,70 грн, а в листопаді була на рівні 29,71 грн.

Разом з тим середня вартість кілограма цукру в супермаркетах України у грудні знизилася на 14 коп і склала 34,27 грн. У листопаді солодкий продукт українці купували загалом по 34,41 грн.

Морська харчова сіль, що представлена ​​у найбільших супермаркетах країни, у ціні за місяць не змінилася – 32,55 грн/кг.

Ціна крупи гречаної у грудні продовжує "просідати". Якщо кілька місяців тому вартість кілограма перевищувала 100 грн, то на 3 грудня становить 76,37 грн. При цьому у листопаді ціна була на рівні 76,99 грн у середньому в торгових мережах.

Ціни на продукти в Україні: що варто знати

Раніше УНІАН писав, що після овочів в Україні впали й ціни на фрукти. Стало відомо, скільки коштують цитрусові та банани наприкінці листопада, і в якій торговій мережі вони дешевші.

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