Близько третини світового експорту пшениці, а також 19% експорту кукурудзи припадають на Україну і РФ.

Війна в Україні спровокувала зростання цін на пшеницю до 14-річного максимуму, оскільки війна обмежує пропозицію на зернову.

Пшеничні ф'ючерси на Чиказькій біржі виросли більш ніж на 6%, - до 14-річного максимуму.

Після початку війни ринок пшениці виріс більш, ніж на 40%, — це стало найвищим рівнем зростання на зернову за всю історію спостережень. 7 березня ринок досяг максимуму з 2008 року - до $12,6 за бушель.

7 березня 2022 року зросли котирування на кукурудзу (на 2,7% — до $7,75 за бушель) і сою (на 2,1% - до $16,95 за бушель). Ціни на ці культури знаходяться на найвищому рівні з вересня 2012 року.

Близько третини світового експорту пшениці, а також 19% експорту кукурудзи припадають на Україну і РФ.

Війна проти України: