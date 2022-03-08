Війна в Україні спровокувала зростання цін на пшеницю до 14-річного максимуму, оскільки війна обмежує пропозицію на зернову.
Пшеничні ф'ючерси на Чиказькій біржі виросли більш ніж на 6%, - до 14-річного максимуму.
Після початку війни ринок пшениці виріс більш, ніж на 40%, — це стало найвищим рівнем зростання на зернову за всю історію спостережень. 7 березня ринок досяг максимуму з 2008 року - до $12,6 за бушель.
7 березня 2022 року зросли котирування на кукурудзу (на 2,7% — до $7,75 за бушель) і сою (на 2,1% - до $16,95 за бушель). Ціни на ці культури знаходяться на найвищому рівні з вересня 2012 року.
Близько третини світового експорту пшениці, а також 19% експорту кукурудзи припадають на Україну і РФ.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- 7 березня 2022 року українські аграрії розпочали найважчу в історії весняну посівну.