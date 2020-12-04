Штучну курку використовуватимуть для виробництва нагетсів.

Агентство з продовольства Сінгапуру схвалило продаж курячого м'яса американської компанії Eat Just, яке виробили в лабораторних умовах.

Про це повідомляє Businesswire.

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Штучну курку використовуватимуть для виробництва нагетсів. Спершу штучна курка під брендом Good Meat з'явиться в ресторанах, а потім в магазинах.

Щоб виробити штучне м'ясо, фахівці компанії взяли клітини курей шляхом біопсії, а потім культивували їх в біореакторах, з'єднавши з запатентованою сумішшю з білків, амінокислот, мінералів, цукрів, солей та інших поживних речовин.

Як пише The Guardian, вихідні клітини отримують з м'язових клітин курей, а додані в реактор поживні речовини - з рослин.

Виробник стверджує, що штучна курка за поживністю не поступається звичайному м'ясу, але у неї є перевага, яка полягає в тому, що при її виробництві не використовують антибіотики.

Вартість штучного м'яса поки не розкривається. У компанії кажуть, що культивована курка буде коштувати дорожче за звичайне м'ясо, але зі збільшенням виробництва Eat Just розраховує знизити ціни.

У Eat Just заявили, що Сінгапур став першою країною, яка схвалила продаж штучного м'яса. Виробник назвав це проривом у світовій харчовій промисловості.

Замінники натуральних продуктів

У жовтні 2020 року європейські фермери звернулися до Європейського парламенту з проханням заборонити ресторанам і магазинам продавати вироби з назвою на кшталт "вегетаріанських гамбургерів" або "веганської ковбаси".

27 жовтня 2020 року Європейський парламент відмовився забороняти маркувати замінники м'ясних продуктів позначкою "вегетаріанська ковбаса", "веганський бургер" й т.ін. на замінниках молочних продуктів і надалі не можна писати "молоко", "сир" або "масло".

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Автор: УНІАН