Важко уявити наш раціон без картоплі. Варена, смажена, тушкована, запечена - що тільки не роблять умілі господині з цим універсальним овочем. Пропонуємо дізнатися, як отримати супер урожай картоплі і забезпечити себе на всю зиму.

Цього року, коли в Україні триває повномасштабна війна з Росією, урожай овочів і фруктів має особливе значення. Кожен українець вже відчув на собі дефіцит помідорів, черешні та інших продуктів через окупацію півдня країни. І якщо без херсонських кавунів ще можна обійтися, то ось замінити картоплю або зовсім від неї відмовитися буде набагато складніше.

Тому пропонуємо Вас розібратися більш докладно, чому урожай картоплі не завжди буває високим, як виростити супер урожай картоплі на невеликій площі, чим удобрювати картоплю для хорошого врожаю та інші секрети вирощування картоплі своїми руками.

Як отримати супер урожай картоплі

На врожайність картоплі впливає велика кількість факторів. Експерти радять звернути увагу на якість насіннєвого матеріалу: важливо, щоб обраний вами сорт відповідав умовам вашого регіону.

Чим підгодувати картоплю для росту бульб? Умілі городники пропонують зробити на ній надрізи (як поперечні, так і кільцеві, головне, щоб залишалася невелика перемичка шириною в 1 см) - завдяки цьому способу поживні речовини рівномірно розподіляться по очках картоплі.

Крім того, деякі дачники удобрюють картопля тільки гноєм, в якому багато азотистих речовин. Однак культура потребує також і калію, фосфату, магнію і кальцію: всі мікроелементи повинні бути збалансовані, а ґрунт повинен містити і бор, мідь, марганець і цинк.

Також варто звернути увагу на те, що бульби картоплі можуть уповільнити свій ріст, якщо кореневій системі не буде вистачати простору і поживних речовин. Тому, навіть якщо ви прагнете виростити високий урожай картоплі на невеликій площі, варто зважати на те, що густота посадки картоплі повинна бути максимально оптимальною: від 45 тис.кубометрів на 1 гектар до 55 тис. кубометрів на 1 гектар.

Разом з тим варто звернути увагу і на глибину посадки картоплі: якщо висаджувати картоплю глибоко, він сформує довге стебло під землею і широку кореневу систему. Завдяки цьому культура буде отримувати велику кількість поживних речовин.

Дрібну картоплю рекомендується висаджувати на рівні 5-6 см, середню – на 10-11 см, а Велику – на 12+ см.

Городники також нагадують, що картопля, як і багато інших овочів, потребує регулярного потоку повітря. Саме для цього вони радять регулярно підгортати і розпушувати ґрунт.

Як виростити картоплю за 3 тижні

До кінця літа залишилося трохи більше ніж місяць. І якщо ви раптом не встигли посадити картоплю, у вас є відмінна можливість виростити її до початку холодів. Як? Розповідаємо.

По-перше, щоб отримати ранній урожай картоплі, потрібно підібрати сорти з коротким терміном вегетації: ранні (50-60 днів) і Ультраранні (45-55 днів). Щоб отримати супер урожай картоплі до холодів (а картоплю можна прибирати з грядки і в жовтні, адже останнім часом в Україні досить-таки теплий вересень), вам потрібно вибрати якомога ранній сорт. Сміливо рекомендуємо такі сорти картоплі: Рів'єра, Імпала, Каррера.

По-друге, щоб картоплини швидше проросли, аграрії радять використовувати вологе пророщування в компостованій тирсі або торфоперегнійній суміші. При такому пророщуванні потрібно засипати дно ящика тирсою до 4 сантиметрів і укласти туди пророщені бульби, засинаючи цієї ж сумішшю. Після чого слід полити картоплю теплою водою з мідним купоросом (1 чайна ложка на 10 л води).

Також, варто врахувати, що посадка картоплі в липні має свої особливості: ґрунт місцями занадто сухий. Якщо його не зволожити, бульби не будуть нормально розвиватися. Тому, у відсутності дощів, грядки поливають таким чином, щоб ґрунт був вологим на глибині 40-50 см. Бульби садять через 2-4 дні після поливу.

Після посадки картоплі також необхідно стежити за вологість ґрунту. Досвідчені садівники радять використовувати мульчування - покривати поверхню ґрунту соломою, перегноєм, мульч-папером або переробленими відходами для захисту ґрунту від пересихання і перегріву. Так ви зможете зберегти ґрунт з картоплею вологим більш тривалий час.

Прибирати супер урожай молодої картоплі починаємо, коли закінчилося цвітіння і нижнє листя пожовкло.

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