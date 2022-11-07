Поки що роздрібні ціни залишаються високими, констатують у відомстві.

На українському ринку оптові ціни на яйця знизилися на 10%.

Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі інформаційного телемарафону, дефіциту базового набору продуктів немає. Проте іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само виник дисбаланс з ціною на яйця.

"Дисбаланс з яйцями був пов'язаний з кількома факторами, в тому числі з дуже низьким попитом влітку. Багато українців потім повернулося додому і виник цей дисбаланс. Виробники уже заклали суттєве збільшення поголів'я, але цей процес триває до 5 місяців від закладки до процесу, коли курка починає повноцінно нестися. Тому було зростання цін. Поки що роздрібні ціни залишаються високими, але оптові ціни вже цього тижня знизилися на 10%", - сказав Висоцький.

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Він запевнив, що незабаром і споживачі відчують зниження цін. Крім того, за його словами, після відновлення поголів'я курей вартість яєць взагалі повернеться до ринково обґрунтованої.

Ціни на яйця в Україні

Як повідомляв УНІАН, за словами експерта "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, вартість яєць зросла наприкінці вересня - на початку жовтня через підвищення цін на комбікорм для курей та збільшення витрат птахофабрик на енергоносії та підтримання температури.

18 жовтня директор Союзу птахівників Сергій Карпенко прогнозував, що ціни на яйця стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

За його словами, зростання ціни на яйця спричинили сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників яєць у попередні два роки та повномасштабне вторгнення РФ.

Наприкінці жовтня в Мінагрополітики повідомили, що в Україні закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувалися. У відомстві підкреслили, що з початку вересня ціна на яйця в середньому по Україні зросла з 29,91 грн за один десяток до 62,01 грн станом на 27 жовтня.

2 листопада стало відомо, що Міністерство аграрної політики та продовольства України з асоціацією "Союз птахівників України" уклали меморандум, спрямований на стабілізацію ціни на курячі яйця і недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.

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