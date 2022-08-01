У Торгово-промисловій палаті України наголосили, що інформація про відмову Єгипту від українського зерна є фейком.

Єгипет не відмовляється від українського зерна, а укладе новий контракт на його поставку.

Про це повідомив перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі радіо "Громадське".

Він наголосив, що інформація про відмову Єгипту від українського зерна є фейком.

"Дійсно, контракт був укладений. Так, українська сторона у зв’язку із блокадою портів не могла виконати його своєчасно. Вийшло так, що в угоді у них н ебув передбачений пункт про існування форс-мажору. Тому вони прийняли цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення — закрити той контракт, який не можна виконати, і відкрити новий контракт, по якому здійснити закупку далі", - пояснив Непран.

Він додав, що посол України в Єгипті Микола Нагорний запевнив його, що Єгипет ні в якому разі не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і надалі готові працювати з нашою державою і закуповувати українське зерно.

"Наші зернотрейдери мені сказали, що вони навіть раді такій ситуації, тому що, коли підписувалася угода в грудні минулого року, то ціна була десь 249-250 доларів за тону. Зараз ціна зросла майже вдвічі. Тобто, з економічної точки зору їм навіть вигідніше стало, адже новий контракт укладатиметься вже по іншій ціні. Всі кричали, що зрада, а виявилася перемога", - заявили у ТППУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в ЗМІ ширилась інформація про те, що Єгипет розірвав контракт на постачання українського зерна за сприяння Росії.