Наразі обмеження на ввезення м'яса з птиці знято у повному обсязі.

З 17 січня Євросоюз зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли з грудня 2020 року через пташиний грип.

Про це повідомили у Держспоживслужбі України.

За словами голови Держспоживслужби Владислави Магалецької, продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС.

"Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів. Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни", - заявила вона.

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Раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС. Наразі обмеження на ввезення м'яса з птиці знято у повному обсязі.

Як повідомлялося, Україна у 2020 році оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту курятини – 431 тисяча тонн, тоді як виручка від продажу продукції скоротилася, склавши 555 мільйонів доларів (проти 579 мільйонів доларів у 2019 році). Крім того, минулого року українські експортери двічі стикалися із заборонами поставок курятини в Європейський Союз та низку інших країн, тому потенціал продажів був використаний не повністю.

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