Більш ніж половина сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти.

Закриття російськими окупантами портів і моря загрожує світовим поставкам продовольства, оскільки 60% сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України в Twitter.

"60% сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти. Закриття російською армією портів і моря загрожує світовому ланцюжку поставок продовольства. Захист України також захищає світ від голоду", - йдеться в повідомленні.

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