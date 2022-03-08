60% сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти / Фото УНІАН, Олег Куцький
Закриття російськими окупантами портів і моря загрожує світовим поставкам продовольства, оскільки 60% сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України в Twitter.
"60% сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти. Закриття російською армією портів і моря загрожує світовому ланцюжку поставок продовольства. Захист України також захищає світ від голоду", - йдеться в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
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- 7 березня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія" в Миколаївській області.