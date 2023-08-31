В МЗС розраховують, що Туреччина та інші сторони використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії порушити міжнародні зобов'язання.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту не допустити налагодження Росією експорту зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових з українських портів.

"Розгляд можливості підтримки експорту Росією зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових із українських портів завдасть серйозного удару по міжнародним зобов’язанням та міжнародному праву, заохочуватиме Москву до подальших агресивних дій та посилюватиме її відчуття безкарності", - йдеться у заяві МЗС України.

Водночас, Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки зацікавлена у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи задля продовження експорту української сільськогосподарської продукції на іноземні ринки, зокрема Африки та Азії.

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"Ми також активно працюємо над запуском альтернативних маршрутів. Чорне море має залишатися відкритим для вільної та безпечної торгівлі", - сказано у заяві.

"У цьому контексті розраховуємо, що Туреччина, яка неодноразово підтверджувала свою непорушну позицію щодо збереження та чіткого дотримання норм міжнародного права, а також інші причетні сторони, використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії знову порушити міжнародні зобов'язання та шантажувати світ новими продовольчими кризами", - сказано у заяві.

Також в МЗС нагадали, що після виходу із Чорноморської зернової ініціативи РФ почала ракетними ударами системно знищувати інфраструктуру українських портів та місця зберігання зернових.

"Такі дії мали на меті унеможливити подальший експорт українських зернових морським шляхом, зменшити пропозицію на глобальних ринках та підвищити ціни на продовольство для власної вигоди. Водночас, грубо порушуючи міжнародне право, російська армія продовжує перешкоджати судноплавству в Чорному морі", - наголосили в МЗС.

Зустріч Ердогана та Путіна - останні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським президентом Володимиром Путіним стане майже останнім шансом для відновлення Чорноморської зернової ініціативи, покликаної доставляти українське збіжжя в країни Африки та Азії.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір зустрітися з диктатором Путіним у Росії наступного тижня, відповідно до джерел Bloomberg.

Ердоган може поїхати до Росії 8 вересня перед самітом "Великої двадцятки" (G20) в Індії. Мета зустрічі - обговорення відновлення "зернової угоди".

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