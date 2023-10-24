Українська і болгарська сторони обговорили питання експорту української с/г продукції.

Болгарія розглядає можливість впровадження ліцензування імпорту українського зерна, зокрема, соняшнику.

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з міністром землеробства Республіки Болгарія Кирилом Ватєвим, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що сторони обговорили питання експорту української сільськогосподарської продукції. Зокрема, деталі впровадження механізму ліцензування деяких видів агропродукції, який запропонувала Україна.

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Також повідомляється, що Ватєв зазначив, що болгарський уряд готує пропозиції щодо впровадження процедури ліцензування. Зокрема, розглядається можливість ліцензування соняшнику.

Міністри домовилися координувати ситуацію щодо термінів початку експорту за новими правилами та переліку видів агропродукції.

Зерновий конфлікт з Болгарією - що відомо

15 вересня закінчився термін дії заборони Єврокомісії на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Втім Польща, Угорщина та Словаччина продовжили відмову від українського зерна.

Проте парламент Болгарії зняв блокаду на експорт до їхньої країни українського збіжжя. Тоді глава Мінсільгоспу Болгарії Кирило Ватєв, підкреслив, що це не завдасть серйозних збитків економіці держави і обіцяв посилити підтримку болгарських аграріїв.

Але згодом Болгарія все-таки ввела обмеження на імпорт українського зерна, не витримавши тиску місцевих фермерів, які на знак протесту почали перекривати дороги.

У пошуках виходу із ситуації, яка загострилась між сусідніми країнами, Україна напрацювала та надала Єврокомісії план дій для контролю над аграрним експортом. Зокрема, пропонувалося надавати дозволи українським підприємствам експортувати певні об'єми зерна до певних країн, які визначалися б за погодженням з Єврокомісією та приймаючими сторонами.

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