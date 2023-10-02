На тлі масових антиросійських санкцій Болгарія заборонить в'їзд російських автомобілів на територію країни.
Про це заявив глава прикордонної поліції країни Антон Златанов, зазначивши, що заборона почне діяти з 2 жовтня, повідомляє 24chasa.bg.
"До кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", - сказав Златанов.
"Цього року у нас рекордний міграційний натиск. У порівнянні з минулим роком спостерігається зростання на 50% за підсумками перших дев'яти місяців... Це величезна кількість людей", - сказав він.
Заборона на авто з російськими номерами
З 17 вересня 2023 року забороняється купувати, ввозити або передавати в Європейський Союз автомобілі, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.
Росіянам заборонили в'їзд до країн ЄС на особистих авто, зареєстрованих в РФ. Крім того, росіянам заборонено тимчасово привозити з собою речі, імпорт яких з Росії в країни ЄС заборонений.
5 вересня 2023 року стало відомо про те, що у Німеччині у громадян РФ вилучають авто. Під удар потрапили машини з російськими номерами.
Литва також буде конфісковувати авто з російськими номерами. Митні органи Литви будуть у громадян РФ вилучати авто, зареєстровані на території агресора. Незабаром з такою ж заявою виступила й Латвія.
Слідом за Латвією та Литвою Естонія заборонила в'їзд авто з російською реєстрацією. За словами представника податково-митного департаменту Естонії Антса Кутті, заборона зчепить лише легкові авто з російськими номерами місткістю до дев'яти пасажирів.
16 вересня стало відомо про те, що остання країна ЄС, що межує з РФ, закриває в'їзд для авто з російськими номерами. Тепер автомобілі, зареєстровані в Росії, не мають права в'їжджати до Польщі.
20 вересня стало відомо про те, що остання країна Шенгену, що має сухопутний кордон з РФ, обмежить в'їзд для російських авто. У Норвегії вже діє заборона на імпорт автомобілів з російськими номерами.