До кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів.

На тлі масових антиросійських санкцій Болгарія заборонить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

Про це заявив глава прикордонної поліції країни Антон Златанов, зазначивши, що заборона почне діяти з 2 жовтня, повідомляє 24chasa.bg.

"До кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", - сказав Златанов.

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"Цього року у нас рекордний міграційний натиск. У порівнянні з минулим роком спостерігається зростання на 50% за підсумками перших дев'яти місяців... Це величезна кількість людей", - сказав він.

Заборона на авто з російськими номерами

З 17 вересня 2023 року забороняється купувати, ввозити або передавати в Європейський Союз автомобілі, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

Росіянам заборонили в'їзд до країн ЄС на особистих авто, зареєстрованих в РФ. Крім того, росіянам заборонено тимчасово привозити з собою речі, імпорт яких з Росії в країни ЄС заборонений.

5 вересня 2023 року стало відомо про те, що у Німеччині у громадян РФ вилучають авто. Під удар потрапили машини з російськими номерами.

Литва також буде конфісковувати авто з російськими номерами. Митні органи Литви будуть у громадян РФ вилучати авто, зареєстровані на території агресора. Незабаром з такою ж заявою виступила й Латвія.

Слідом за Латвією та Литвою Естонія заборонила в'їзд авто з російською реєстрацією. За словами представника податково-митного департаменту Естонії Антса Кутті, заборона зчепить лише легкові авто з російськими номерами місткістю до дев'яти пасажирів.

16 вересня стало відомо про те, що остання країна ЄС, що межує з РФ, закриває в'їзд для авто з російськими номерами. Тепер автомобілі, зареєстровані в Росії, не мають права в'їжджати до Польщі.

20 вересня стало відомо про те, що остання країна Шенгену, що має сухопутний кордон з РФ, обмежить в'їзд для російських авто. У Норвегії вже діє заборона на імпорт автомобілів з російськими номерами.

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