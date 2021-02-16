За перший місяць 2021 року в Україні було вироблено понад 1 млрд штук яєць, майже 532 тис.тонн молока і 313 тис. тонн м'яса.

Виробництво яєць в Україні за перший місяць 2021 року склало 1,018 млрд штук, що на 16,3% менше, ніж у січні 2020 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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При цьому агропідприємства скоротили виробництво яєць на 23%, тоді як господарства населення - на 0,4%.

Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 2,9% - до 313 тис.тонн. Вітчизняні агропідприємства скоротили виробництво на 2,1%, А господарства населення - на 4%.

Обсяг виробництва молока в Україні в січні 2021 року склав 531,6 тис.тонн, що на 2,3% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

При цьому господарства населення скоротили виробництво молока на 5,2%, А підприємства збільшили на 1,9%.

Що цьому передувало

За даними Держстату, виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2% (до 9,25 млн тонн), яєць – на 2,9% (до 16,194 млрд штук), м'яса – на 1,1% (до 3,45 млн тонн).

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Автор: Ганна Нагорна