Їх розкуповують в Україні: названо найпопулярніші бензинові, дизельні та електричні авто

Серед нових бензинових легковиків на першому місці опинився Hyundai Tucson.

Понад 60% ринку нових легкових автомобілів у минулому місяці припало на авто з традиційними двигунами. У попередньому році цей показник становив 54,3%, пише "УкрАвтопром".

Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі: у травні на них припало 39,9% продажів, тоді як торік цей показник становив 36%. При цьому частка гібридних автомобілів зросла з 27,1% до 30,8%, а дизельні авто охопили 20,7% ринку проти 18,3% у травні 2025 року.

Що стосується електромобілів, то їх частка знизилася з 18,4% до 8,5%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

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Найпопулярнішими моделями виявилися:

серед бензинових авто – Hyundai Tucson;

серед гібридів – Toyota RAV4;

серед дизельних – Renault Duster;

серед електрокарів – BYD Sea Lion 06EV;

серед авто з ГБО – Hyundai Tucson.

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Як нещодавно стало відомо, упродовж минулого місяця українці придбали близько 5,5 тисячі нових легкових авто. Порівняно з травнем минулого року продажі знизилися на 18%, а відносно квітня 2026 року ринок нових автомобілів просів на 11%. Найпопулярнішою моделлю місяця став компактний кросовер Renault Duster. Серед брендів до трійки лідерів потрапили Toyota, Skoda та Renault.

Також раніше повідомлялося, що з 21,5 тисячі нових легкових авто, проданих в Україні у січні–квітні, 17,4 тисячі (81%) становили кросовери. Переважна більшість SUV була оснащена бензиновими двигунами.

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