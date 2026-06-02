Які нові автомобілі українці купували в травні: ТОП-10 найпопулярніших

Упродовж минулого місяця українці купили майже 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".
Порівняно з травнем минулого року обсяг продажів скоротився на 18%, а у порівнянні з квітневим показником 2026 року ринок нових авто просів на 11%.
Найпопулярнішою моделлю місяця став компактний кросовер Renault Duster. В Україні автомобіль давно здобув статус "народного" завдяки поєднанню надійності, доступної ціни та здатності працювати в майже екстремальних умовах. Придбати новий Duster можна за ціною 943 500 грн.
Серед брендів на першій позиції опинилася Toyota.
Сьогодні це лідер не лише українського, а й світового авторинку. Його популярність базується на кількох стовпах, зокрема, надійності, економічності та широкому асортименті моделей. Свою роль відіграє і висока ліквідність Toyota на вторинному ринку.
ТОП-10 найпопулярніших брендів в Україні у травні:
1. Toyota – 745 одиниць (-29%);
2. Skoda – 516 (+9%);
3. Renault – 485 (-19%);
4. Volkswagen – 380 (-38%);
5. BMW – 320 (-1%);
6. BYD – 312 (-18%);
7. Hyundai – 301 (-13%);
8. Mazda – 283 (-5%);
9. Nissan – 238 (+18%);
10. Audi – 181 (-28%).
Всього від початку року в Україні продали 27 тис. нових легкових автомобілів, що лише на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Авторинок України – інші новини
Раніше повідомлялося, що з 21,5 тис. нових легкових авто, реалізованих в Україні у січні–квітні, 17,4 тис. (81%) становили кросовери. Більшість SUV були обладнані бензиновими двигунами.
Також УНІАН писав, що у січні–квітні 2026 року українці зареєстрували 69,7 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Понад половину з них – 53% – становили кросовери. Найбільш затребуваною моделлю в цьому сегменті став Volkswagen Tiguan.