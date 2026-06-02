Які нові автомобілі українці купували в травні: ТОП-10 найпопулярніших

Цю автівку цінують за баланс між доступною ціною, високою прохідністю та надійністю.

Упродовж минулого місяця українці купили майже 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

Порівняно з травнем минулого року обсяг продажів скоротився на 18%, а у порівнянні з квітневим показником 2026 року ринок нових авто просів на 11%.

Найпопулярнішою моделлю місяця став компактний кросовер Renault Duster. В Україні автомобіль давно здобув статус "народного" завдяки поєднанню надійності, доступної ціни та здатності працювати в майже екстремальних умовах. Придбати новий Duster можна за ціною 943 500 грн.

Серед брендів на першій позиції опинилася Toyota.

Сьогодні це лідер не лише українського, а й світового авторинку. Його популярність базується на кількох стовпах, зокрема, надійності, економічності та широкому асортименті моделей. Свою роль відіграє і висока ліквідність Toyota на вторинному ринку.

ТОП-10 найпопулярніших брендів в Україні у травні:

1. Toyota – 745 одиниць (-29%);

2. Skoda – 516 (+9%);

3. Renault – 485 (-19%);

4. Volkswagen – 380 (-38%);

5. BMW – 320 (-1%);

6. BYD – 312 (-18%);

7. Hyundai – 301 (-13%);

8. Mazda – 283 (-5%);

9. Nissan – 238 (+18%);

10. Audi – 181 (-28%).

Всього від початку року в Україні продали 27 тис. нових легкових автомобілів, що лише на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Раніше повідомлялося, що з 21,5 тис. нових легкових авто, реалізованих в Україні у січні–квітні, 17,4 тис. (81%) становили кросовери. Більшість SUV були обладнані бензиновими двигунами.

Також УНІАН писав, що у січні–квітні 2026 року українці зареєстрували 69,7 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Понад половину з них – 53% – становили кросовери. Найбільш затребуваною моделлю в цьому сегменті став Volkswagen Tiguan.

