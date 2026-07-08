Названо ТОП-10 свіжопригнаних легковиків: яка модель найпопулярніша в Україні

Найбільшу частку в цьому сегменті традиційно становили бензинові автомобілі.

За підсумками першого півріччя в Україні зареєстрували 111,5 тисячі уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зменшився на 2%, повідомили в "УкрАвтопромі".

Найбільшу частку в цьому сегменті традиційно становили бензинові автомобілі – 58% проти 47% за підсумками першого півріччя 2025-го. На другому місці були дизельні авто – 20% проти 22% у першому півріччі 2025 року.

Електромобілі займали 11% ринку, тоді як роком раніше їхня частка становила 22%. На гібриди припадало 8% (5% торік), а на автомобілі з газобалонним обладнанням – 3% проти 4% за аналогічний період минулого року.

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Серед окремих моделей на першому місці знаходиться Volkswagen Golf. Це справжня народна модель, яку цінують, зокрема, за легкість обслуговування. Сьогодні запчастини до "Гольфа" доступні на кожному кроці – їх можна швидко знайти в будь-якому магазині чи на СТО.

ТОП-10 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону:

Volkswagen Golf – 5143 од.; Volkswagen Tiguan – 4549 од.; Audi Q5 – 3962 од.; Nissan Rogue – 3896 од.; Škoda Octavia – 3688 од.; Renault Megane – 3435 од.; Volkswagen Passat – 2477 од.; Ford Escape – 2446 од.; Nissan Qashqai – 2166 од.; Audi A4 – 2144 од.

Середній вік уживаних легкових авто, які цього року отримали українську реєстрацію, становив 9,7 року.

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У червні українці зареєстрували 21 378 уживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Основними тенденціями місяця стали домінування бензинових авто та високий попит на середньорозмірні кросовери європейських і американських марок. Найпопулярнішими моделями серед імпортованих уживаних машин стали Volkswagen Tiguan та Audi Q5. До десятки також увійшла Tesla Model Y, яка посіла дев'яте місце.

Крім того, перший місяць літа приніс очікуване сезонне зниження активності на ринку нових легковиків. Протягом червня українці поставили на облік 5 331 новий легковий автомобіль.

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