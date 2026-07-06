Кросовери здійснили 'революцію': названо найпопулярніші в Україні свіжопригнані авто

Кросовери вийшли на перший план, потіснивши традиційні хетчбеки та універсали С-класу.

Імпорт уживаних автомобілів демонструє стійку стабільність – у червні в Україні зареєстрували 21 378 свіжопригнаних легковиків. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

Це майже повністю повторює травневий показник: порівняно з попереднім місяцем імпорт скоротився лише на 0,3%. Водночас у річному вимірі він зріс на 3,9%.

Головними тенденціями червня - беззаперечне домінування бензинових авто та стійкий попит на середньорозмірні кросовери європейського й американського походження. Автомобілі з бензиновими двигунами становили понад половину всіх імпортованих уживаних машин.

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"Після весняного переляку з дизелем по 90 грн/л купівельний інтерес до важкого палива суттєво охолов, тому навіть його червневе здешевлення до 77 грн/л поки не повернуло дизельному пригону колишні масштаби", – кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Структура імпорту за типом палива:

бензинові авто – 55,0%;

дизельні – 20,1%;

електромобілі (BEV) – 12,4%;

гібридні (HEV/PHEV) – 9,3%;

автомобілі з ГБО – 3,2%.

Найпопулярніші бренди

У рейтингу виробників беззаперечними лідерами залишаються німецькі бренди. Volkswagen (2930 авто) та Audi (2128) впевнено очолюють список, суттєво випереджаючи конкурентів.

Далі розташувалися Nissan (1711) та BMW (1644), які активно завозять як з європейських лізингових аукціонів, так і зі страхових аукціонів США. Великою популярністю користуються "народні" бренди, такі як Kia, Škoda та Hyundai. Замикає десятку лідерів Tesla.

Найпопулярніші моделі

Рейтинг моделей демонструє головну зміну у вподобаннях українських покупців: традиційні хетчбеки та універсали С-класу поступилися кросоверам.

Лідерами червневого рейтингу моделей стали Volkswagen Tiguan (861 авто) та Audi Q5 (671). Популярність цих моделей пояснюється поєднанням практичності, високого кліренсу та широкої пропозиції на американському ринку вживаних авто.

Повністю електрична Tesla Model Y (370) увійшла до десятки найпопулярніших моделей, посівши дев'яту позицію. Це підтверджує її статус як одного з найліквідніших електромобілів на українському ринку.

Серед преміальних брендів лідером за кількістю імпортованих машин залишається Porsche. Упродовж червня українську реєстрацію отримали 89 автомобілів цієї марки.

Одним із найцікавіших новачків українського авторинку стала компанія Xiaomi – у червні в країні зареєстрували один автомобіль китайського бренду.

Одним із "екзотичних делікатесів" вітчизняного ринку став в'єтнамський VinFast, який сьогодні штурмує світові авторинки зо допомогою нового електро-кросовера.

Авторинок Україні – останні новини

Раніше стало відомо, що за підсумками першого півріччя в Україні продали близько 33 тисяч нових легкових авто. Лідером ринку став кросовер Renault Duster, популярність якого значною мірою пояснюється доступною ціною. На другому та третьому місці також опинилися кросовери, а саме – Toyota RAV4 та Hyundai Tucson.

Серед брендів лідером українського ринку нових легкових авто залишилася японська Toyota. Другу та третю позиції посіли європейські Renault і Škoda.

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