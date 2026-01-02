Українці побили багаторічний рекорд з купівлі нових авто: названо найпопулярніші моделі

Найпопулярнішим новим легковиком у грудні став Volkswagen ID.UNYX.

У грудні 2025 року в Україні реалізували рекордну з березня 2014 року кількість нових легковиків. Про це повідомляють фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Загалом у грудні було реалізовано 12,4 тис. нових автомобілів. Порівняно з листопадом 2025 року ринок нових авто зріс на 50%, тоді як у порівнянні з груднем 2024 року він збільшився у 2,2 раза.

Найпопулярнішим брендом місяця став китайський BYD, тоді як найпопулярнішим новим легковиком виявився Volkswagen ID.UNYX.

ТОП-10 найпопулярніших брендів:

BYD – 3164 одиниці;

Volkswagen – 1298;

Toyota – 1117;

Škoda – 969;

Zeekr – 844;

Renault – 658;

Honda – 441;

Hyundai – 375;

BMW – 324;

Audi – 316.

Загалом у 2025 році в Україні реалізували 81,3 тис. нових легкових авто, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Сплеск популярності електромобілів

Фахівці пояснюють ажіотаж на ринку нових легковиків завершенням дії пільг з ПДВ на електричні авто.

Нагадаємо, пільговий режим імпорту електромобілів без сплати ПДВ завершився 31 грудня 2025 року. Податкові пільги на імпорт електричних машин пропонували продовжити, але уряд відхилив відповідну поправку.

На думку експертів, скасування податкових пільг може призвести до того, що вартість електричних авто в Україні зросте на 20%.

Іншими причинами зростання попиту на електричні авто вважають зростання цін на пальне та загальний тренд на підвищення інтересу до електрокарів.

Раніше стало відомо, що у листопаді 2025 року українці придбали 9,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.

Найбільш популярними в цьому сегменті стали електричні авто. У трійку лідерів увійшли Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Kia Niro.

Також повідомлялося, що у листопаді український автопарк поповнили понад 5,3 тис. авто з дизельними двигунами. Найпопулярнішими новими дизельними автомобілями стали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Fiat Titano.

