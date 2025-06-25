Відповідний законопроєкт сьогодні підтримали у Кабінеті міністрів.

В Україні збільшать штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю. Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"‎Схвалено проект Закону "‎Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю", – написав він у Telegram-каналі.

Таким чином, законопроєкт вже підтримав Кабмін. Далі його має проголосувати Верховна Рада України.

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Згідно із ініціативою, штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю зросли до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто – до 5100 гривень.

Окрім цього, водії з інвалідністю та особи, які перевозять людей з інвалідністю, зобов’язані мати знак "Водій з інвалідністю", а також дані щодо наявності інвалідності у формі QR-ідентифікатора.

При невиконанні цих вимог, паркування на відповідних місцях також може обернутися штрафом.

Штрафи для водіїв – останні новини

Раніше УНІАН повідомив про законопроєкт, який пропонує внести суттєві зміни у систему штрафів для водіїв. Мова йде про скасування норми щодо дозволеного перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год.

Ініціатива передбачає встановлення градації штрафів у залежності від рівня перевищення швидкості. Варто сказати, що у Польщі введення таких норм призвело до зменшення смертності на дорогах.

А ще раніше з'явилася інформація про те, що дорожні камери почали виписувати штрафи власникам транспортних засобів за відсутність страховки на автомобілі. Пізніше у Департаменті патрульної поліції це спростували.

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