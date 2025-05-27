У Польщі введення подібної градації штрафів дозволило значно зменшити смертність на дорогах.

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту № 13314.

"Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації", - йдеться у тексті документу.

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Автори проєкту закону пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Це відповідатиме принципу пропорційності, оскільки чим більше перевищення швидкості (і більші ризики ДТП з тяжкими наслідками), тим більше покарання для водія.

Так, законопроєктом передбачено встановити таку градацію штрафів, залежно від рівня перевищення дозволеної швидкості:

>10 км/год - 340 грн;

>20 км/год - 680 грн;

>30 км/год - 1360 грн;

>40 км/год - 1700 грн;

>60 км/год - 2720 грн;

>80 км/год - 3400 грн.

Перевищення швидкості, що спричинило створення аварійної обстановки, пропонується карати позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

У документі наводиться приклад Польщі, де введення подібної градації штрафів дозволило значно зменшити смертність на дорогах.

"Лише за останні чотири роки, з 2019 до 2022 року, смертність знизилася на 35%: з 2 909 до 1 896 осіб за рік. У 2023 році Польща здобула міжнародний приз за свої досягнення з покращення ситуації на дорогах", - сказано в пояснювальній записці.

Штрафи для учасників дорожнього руху

У січні 2025 року з'явилася інформація про те, що з 1 січня дорожні камери почали виписувати штрафи власникам транспортних засобів за відсутність страховки на авто, проте перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький спростував це, зазначивши, що наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Також УНІАН раніше писав, хто відповідатиме за непристебнутий ремінь пасажира.

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