Повне домінування кросоверів: які нові автомобілі українці купують найчастіше

Продажі нових легковиків в приватному та корпоративному сегментах авторинку збільшились.

У приватному та корпоративному секторах на українському авторинку перші місця за популярністю серед легкових автомобілів посіли кросовери. Як повідомляє "УкрАвтопром", у березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

Зазначається, що у порівнянні з березнем 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 12%, а у корпоративному на 26%. Як в приватному, так і в корпоративному секторах перші місця за популярністю серед легкових авто посіли кросовери.

ТОП-5 моделей, яким віддавали перевагу приватні покупці:

Toyota RAV4 - 374 авто. Hyundai Tucson - 195 авто. Renault Duster - 125 авто. Volkswagen Touareg - 116 авто. Mazda CX-5 - 114 авто.

ТОП-5 моделей, яким віддавали перевагу юридичні особи:

Renault Duster - 282 авто. Volkswagen Touareg - 88 авто. Renault Taliant - 81 авто. Škoda Octavia - 80 авто. Toyota RAV4 - 79 авто.

Як писав УНІАН, на початку квітня українці визначили "Автомобіль року 2026". Перемогу здобув компактний кросовер Renault Duster. Також організатори оголосили найкращі моделі у різних категоріях.

Раніше в Інституті досліджень авторинку повідомляли, що на українському ринку вживаних автомобілів спостерігається суттєве пожвавлення активності. Так, минулого місяця українці придбали понад 17 тис. вживаних авто.

