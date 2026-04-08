Повне домінування кросоверів: які нові автомобілі українці купують найчастіше

У приватному та корпоративному секторах на українському авторинку перші місця за популярністю серед легкових автомобілів посіли кросовери. Як повідомляє "УкрАвтопром", у березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.
Зазначається, що у порівнянні з березнем 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 12%, а у корпоративному на 26%. Як в приватному, так і в корпоративному секторах перші місця за популярністю серед легкових авто посіли кросовери.
ТОП-5 моделей, яким віддавали перевагу приватні покупці:
- Toyota RAV4 - 374 авто.
- Hyundai Tucson - 195 авто.
- Renault Duster - 125 авто.
- Volkswagen Touareg - 116 авто.
- Mazda CX-5 - 114 авто.
ТОП-5 моделей, яким віддавали перевагу юридичні особи:
- Renault Duster - 282 авто.
- Volkswagen Touareg - 88 авто.
- Renault Taliant - 81 авто.
- Škoda Octavia - 80 авто.
- Toyota RAV4 - 79 авто.
