Ці моделі поза конкуренцією: названо найпопулярніші вживані авто в Україні

Найбільш затребуваним серед вживаних автомобілів став німецький кросовер.

На вітчизняному ринку вживаних автомобілів спостерігається суттєве пожвавлення активності. У березні українці придбали 17 866 вживаних авто, що у 18,2% більше порівняно з лютим, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"Головною подією березня у модельному заліку стала зміна багаторічного лідера. Компактний німецький кросовер впевнено обійшов класичний хетчбек того ж бренду, який роками очолював усі можливі рейтинги, принаймні до періоду ажіотажу за електромобілями. Це символізує остаточну зміну вподобань", - ідеться в повідомленні.

ТОП-10 вживаних моделей легковиків:

Volkswagen Tiguan - 745 одиниць;

Volkswagen Golf - 621;

Audi Q5 - 604;

Skoda Octavia - 565;

Nissan Rogue - 468;

Ford Kuga/Escape - 420;

Volkswagen Passat - 362;

Renault Megane - 354;

Mazda CX-5 - 341;

Nissan Qashqai - 334.

Крім того, якщо дивитись на рейтинг популярності серед суто виробників вживаних авто, то німецькі бренди продовжують утримувати левову частку ринку. Volkswagen залишається абсолютним фаворитом, демонструючи відрив, який важко подолати будь-якому іншому конкуренту.

Водночас друге та третє місця впевнено посідають представники преміального сегмента, що підтверджує тренд на "преміалізацію" імпорту. Так, покупці дедалі частіше готові платити за якісніший та дорожчий автомобіль з-за кордону.

ТОП-10 марок вживаних легковиків:

Volkswagen - 2599 одиниць;

Audi - 1780;

BMW - 1432;

Nissan - 1341;

Renault - 1237;

Ford - 1205;

Hyundai - 957;

Skoda - 862;

KIA - 796;

Mazda - 625.

Авторинок України – головні новини

2 квітня повідомлялося, що у березні українці придбали близько 5,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 16% більше, ніж у березні 2025 року. Серед нових автомобілів в Україні найпопулярнішим брендом залишилася Toyota.

Серед конкретних моделей найбільший попит мав кросовер Toyota RAV4. Також до трійки лідерів потрапили Renault Duster і Hyundai Tucson.

Раніше стало відомо, що упродовж перших двох місяців року автопарк України поповнився 31,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону.

