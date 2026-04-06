Ці моделі поза конкуренцією: названо найпопулярніші вживані авто в Україні

На вітчизняному ринку вживаних автомобілів спостерігається суттєве пожвавлення активності. У березні українці придбали 17 866 вживаних авто, що у 18,2% більше порівняно з лютим, повідомляє Інститут досліджень авторинку.
"Головною подією березня у модельному заліку стала зміна багаторічного лідера. Компактний німецький кросовер впевнено обійшов класичний хетчбек того ж бренду, який роками очолював усі можливі рейтинги, принаймні до періоду ажіотажу за електромобілями. Це символізує остаточну зміну вподобань", - ідеться в повідомленні.
ТОП-10 вживаних моделей легковиків:
- Volkswagen Tiguan - 745 одиниць;
- Volkswagen Golf - 621;
- Audi Q5 - 604;
- Skoda Octavia - 565;
- Nissan Rogue - 468;
- Ford Kuga/Escape - 420;
- Volkswagen Passat - 362;
- Renault Megane - 354;
- Mazda CX-5 - 341;
- Nissan Qashqai - 334.
Крім того, якщо дивитись на рейтинг популярності серед суто виробників вживаних авто, то німецькі бренди продовжують утримувати левову частку ринку. Volkswagen залишається абсолютним фаворитом, демонструючи відрив, який важко подолати будь-якому іншому конкуренту.
Водночас друге та третє місця впевнено посідають представники преміального сегмента, що підтверджує тренд на "преміалізацію" імпорту. Так, покупці дедалі частіше готові платити за якісніший та дорожчий автомобіль з-за кордону.
ТОП-10 марок вживаних легковиків:
- Volkswagen - 2599 одиниць;
- Audi - 1780;
- BMW - 1432;
- Nissan - 1341;
- Renault - 1237;
- Ford - 1205;
- Hyundai - 957;
- Skoda - 862;
- KIA - 796;
- Mazda - 625.
2 квітня повідомлялося, що у березні українці придбали близько 5,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 16% більше, ніж у березні 2025 року. Серед нових автомобілів в Україні найпопулярнішим брендом залишилася Toyota.
Серед конкретних моделей найбільший попит мав кросовер Toyota RAV4. Також до трійки лідерів потрапили Renault Duster і Hyundai Tucson.
Раніше стало відомо, що упродовж перших двох місяців року автопарк України поповнився 31,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону.