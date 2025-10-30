У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Росіяни атакують Україну ракетами та ударними дронами, вже відомо про руйнування та постраждалих людей.

Оновлено 6.48. У Міненерго повідомили, що Росія завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Оновлено 6.25. У Запоріжжі кільеість постраждалих зросла до 11, серед них шестеро детей.

Так, зранку росіяни атакували Запоріжжя, влучивши у гуртожиток.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, зруйновані кілька поверхів. Згодом він повідомив, що четверо людей поранені внаслідок комбінованого ворожого удару по обласному центру.

Двоє з них доправлені до лікарні - це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.

Мер Івано-Франківська Іван Марцинків повідомив, що під ударом енергетична інфраструктура, можуть бути перебої зі світлом.

Також на Київщині внаслідок ворожого удару у Борисполі постраждала жінка 36 років, повідомляє Київська обласна адміністрація. З термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Крім того, Укрзалізниця повідомила, що в результаті ворожого обстрілу виникло знеструмлення на Миколаївщині, внаслідок чого затримується низка потягів:

127 Запоріжжя-Львів, 128 Львів-Запоріжжя, 51 Одеса-Запоріжжя, 7 Харків-Одеса, 53 Дніпро-Одеса.

Російські атаки

Військовий експерт Богдан Долінце зазначав, що Росія за останній рік використовує менше крилатих ракет через їхню низьку ефективність.

Долінце наголосив, що в той же час спостерігається зростання використання балістичних видів озброєння і навіть переорієнтація підприємств на території РФ на їх випуск. За його словами, це відбувається тому, що балістику можуть збивати системи протиповітряної оборони "Петріот", кількість яких обмежена в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: