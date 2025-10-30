В Україні погіршилася ситуація в енергосистемі.

Внаслідок масованої атаки Росії по Україні, у більшості областей України були введені аварійні відключення електроенергії. Адже окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі.

Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, пише в Telegram "Укренерго".

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики закликають українців використовувати електрику економно, щоб знизити навантаження на мережу.

Відео дня

Тим часом у Києві, Київській, Одеській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення електроенергії. Це сталося за командою "Укренерго" через масований обстріл, пише ДТЕК у Telegram.

Оновлено. 08:10. Дніпропетровська, Київська області та Київ переходять до стабілізаційних графіків відключень.

Також після аварійних відключень до погодинних графіків повернулися, зокрема, Кіровоградська, Чернігівська, Миколаївська області.

Оновлено. 08:40. "Укренерго" в Telegram оновило інформацію, заявивши, що графіки погодинних відключень діятимуть з 8 до 19 години - в обсязі від однієї до двох черг.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні буде складно взимку через нерішучість союзників протистояти РФ. У Європі розуміють, що єдиний реальний спосіб заповнити прогалину - це використати 140 млрд євро заморожених російських активів. Однак Бельгія, де зберігається велика частина цих коштів, зірвала угоду.

Крім того, ми також розповідали, що, атакуючи енергетику, РФ хоче зробити частину України непридатною для життя. "Кремль діє ще більш холоднокровно і цинічно, ніж раніше. За кілька днів до [минулої] зустрічі Трампа і Зеленського ракети і дрони відрізали водопостачання української столиці. Вперше київське метро тоді залишилося без світла", - пише The Economist.

Вас також можуть зацікавити новини: