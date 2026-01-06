Україна зараз знаходиться на межі гуманітарної енергетичної кризи, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив керівництво Росії в здійсненні воєнних злочинів в Україні.

Україна наразі перебуває на межі гуманітарної енергетичної кризи, тоді як керівництво Росії віддає накази лише посилювати атаки по її території, щоб знищити необхідну інфраструктуру, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє ZDF Heute.

Очільник німецького уряду звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі й заявив про серйозну ситуацію з енрегетикою в Україні.

Канцлер Німеччини підкреслив, що в Кремлі, зокрема, російський диктатор Володимир Путін не хоче миру з Україною, а, навпаки, наказує здійснювати найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України.

У зв'язку з цим, Мерц звинуватив російське керівництво у вчиненні воєнних злочинів.

Водночас, німецький політик підкреслив, що його країна хоче покласти край війні в Україні. Проте, на думку Мерца, це можливо лише за умови надання Україні з боку США та Європи "справжніх гарантій безпеки".

Допомога Україні з боку Німеччини під час війни

Раніше УНІАН повідомляв, що християнсько-соціальний союз Німеччини закликав посилити міграційну політику стосовно українців та сирійців. В проєкті резолюції партії йдеться, що німецькі політики будуть наполягати на тому, щоб працездатні українські чоловіки зробили свій внесок у захист своєї країни. Зокрема, вони пропонують, щоб всі прохачі притулку використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині. Додається, що це може торкнутися українських біженців, які приїхали до Німеччини після квітня 2025 року.

Також ми писали, що віцепрезидент Бундестагу Омід Нуріпур напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом закликав поставити в Україну крилаті ракети Taurus. Нуріпур зазначив, що відмова надати Україні крилаті ракети коштує людських життів. Він висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін є єдиним, хто може негайно припинити війну в Україні, але без тиску він цього не зробить.

