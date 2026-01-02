Блок Мерца виступив за жорсткішу політику щодо українських біженців: що пропонують

У Німеччині пропонують посилити міграційну політику щодо українців та сирійців.

Християнсько-соціальний союз Німеччини, який є молодшим партнером партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, закликав до посилення міграційної політики стосовно українців та сирійців, повідомив Spiegel.

Зазначається, що проєкт резолюції майбутнього закритого засідання фракції ХСС вимагає, зокрема, посилення позиції щодо українських біженців.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб працездатні українські чоловіки зробили свій внесок у захист своєї країни. Ми вимагаємо, щоб всі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині", – йдеться в проєкті.

Проєкт стосуватиметься українців, які вʼїхали в країну після квітня 2025 року і підпадають під дію Закону про допомогу шукачам притулку.

Зміни щодо сирійських біженців

Крім того, проєкт вимагає швидкого повернення більшості сирійських біженців до країни походження. У документі йдеться про "масштабну депортаційну операцію" у 2026 році, яка має відбутися "за допомогою регулярних рейсів, в тому числі до Сирії та Афганістану". Пояснюється це тим, що громадянська війна в Сирії закінчилася, а країна відновлюється і отримує підтримку від Німеччини.

"Водночас підстави для захисту більше не застосовуються до більшості сирійців, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині через війну. Вони потрібні на батьківщині", – йдеться у документі.

Українські біженці в Німеччині: що відомо

У жовтні повідомлялося, що на тлі скасування заборони на виїзд для українських чоловіків призовного віку від 18 до 22 років, в Німеччині різко зросла кількість українських біженців. Повідомляється, що кількість шукачів притулку збільшилася зі 100 до 1000 на тиждень.

На тлі цього Bild раніше повідомляв, що в Німеччині планують зменшити виплати для українських біженців. Повідомляється, що це стосуватиметься українців, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Вони не отримуватимуть громадянську допомогу, розмір якої становить €563 на місяць.

