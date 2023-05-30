Конкретні причини інциденту досі не відомі, Міненерго вже створило спеціальну комісію для розслідування всіх обставин.

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян прокоментував інцидент, в результаті якого у вівторок, 30 травня, по всій країні відбувалися відключення світла через падіння частоти в енергосистемі.

"Наразі поки рано говорити про якісь конкретні причини, які спричинили знеструмлення. Сьогодні міністром енергетики України підписаний наказ про створення комісії з розслідування даного інциденту. До комісії входять представники Держенергонагляду, Міністерства енергетики і Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", – поінформував Слободян в ефірі інформаційного телемарафону.

Він пояснив, що за наявною інформацією, у момент відключення дефіциту потужності не було.

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"Те, що бачимо на цей момент, те, що можна локалізувати, так би мовити, то ніякого дефіциту потужності на момент цих відключень не було і з генеруючими компаніями, по наявній на даний момент інформації, все гаразд. В операторах системи розподілу – обленерго, там працювала автоматика частотного розвантаження, але це вже як наслідок тих подій, які стались", – акцентував Слободян.

Він також зазначив, що наразі те що сталося трактується як інцидент, всі обставини та причини якого з’ясовуються.

"Те, що бачимо зараз – ймовірно, причини криються десь у мережах оператора системи передачі "Укренерго". Безпосередньо причини поки що не відомо. Але відомо про значну кількість ліній електропередач, які сьогодні були знеструмлені. Так, це інцидент, який охопив значну частину України. Це зачепило і столицю, а також ряд областей, фактично більшу частину країни. Тому обов’язково це буде розслідуватись з метою виявлення причин і недопущення подібних інцидентів у подальшому", – підкреслив Слободян.

На уточнююче питання, чи може це бути фактор якогось зовнішнього втручання, голова Держенергонагляду відповів ствердно: "Так, може".

"Зважаючи на всю ситуацію, яка відбувається, постійні намагання ворога пошкодити всю енергетичну систему України, цілком не виключаємо і стороннього впливу. Як наприклад, кібератаки чи диверсії. Але, наразі гадати про це не будемо, почекаємо результатів розслідування, про які ми обов’язково повідомимо громадськість", – акцентував Слободян.

Відключення світла в Україні 30 травня

30 травня по всій країні відбуваються відключення світла. Як зазначили в енергетичній компанії ДТЕК, причини зниження частоти в енергосистемі з’ясовують фахівці "Укренерго".

В свою чергу, в компанії "Укренерго" повідомили, що сьогодні близько 13.00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок чого дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей країни. Розпочато розслідування причин інциденту.

Також сьогодні у декількох районах Києва було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Зокрема, йшлося про відключення у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах столиці.

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