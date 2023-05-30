Причини зниження частоти в енергосистемі з’ясовують фахівці "Укренерго".

По всій країні відбуваються відключення електроенергії через падіння частоти в енергосистемі з поки невідомої причини.

Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК в Telegram, зазначивши при цьому, що причини зниження частоти з’ясовують фахівці "Укренерго".

"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", - йдеться у повідомленні. Станом на 14:32 "Укренерго" надав дозвіл на відновлення електропостачання.

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В компанії "Укренерго" повідомили, що близько 13.00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

"Наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що розпочато розслідування причин інциденту. "Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - підкреслила прес-служба.

Відключення світла після атаки РФ

В ніч на 30 травня окупанти здійснили масовану атаку на Київ під час якої українська ППО знищила 29 із 31 запущених БПЛА. Внаслідок нічної атаки, одна людина загинула, 11 постраждали.

В Голосіївському районі в будинок влучили уламки російського дрону, сталася пожежа. у Печерському районі уламками пошкодило авто, в Дарницькому загорівся приватний будинок.

У декількох районах столиці було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На гарячій лінії повідомляють, що відключення діють у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах столиці.

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