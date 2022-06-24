Середня ціна на газ у мережах АЗС складає 41,85 грн/л.

За тиждень середня ціна на автогаз у мережах АЗС в Україні зменшилася на 60 копійок – до 41,85 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Газ на станціях мережі KLO подешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. У мережі "Нефтек" автогаз подешевшав на 3 грн - до 42,99 грн/л.

Мережа Shell та SOCAR знизили вартість продукту на 1,15 і 0,75 грн, до 41,89 і 41,23 грн/л відповідно. На 2,36 грн і 1,5 грн, до 41,84 і 42,39 грн/л, знизили ціни Motto і Mango.

"БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" й VostokGaz зменшили ціни на 1,6-2 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, за травень автогаз на АЗС здорожчав майже на 10 грн за літр.

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