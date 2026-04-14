Підсанкційний танкер прориває блокаду Трампа в Ормузькій протоці, - Bloomberg

Підсанкційні судна та глобальний ринок нафти перевіряють, наскільки реальною є морська блокада Ірану з боку США.

Танкер Rich Starry, пов’язаний із Китаєм і внесений до санкційного списку США, здійснив прохід через Ормузьку протоку, фактично перевіряючи на міцність оголошену морську блокаду Ірану, ініційовану Дональд Трамп, пише Bloomberg.

Судно, яке раніше мало назву Full Star, потрапило під санкції ще у 2023 році за підозрою в допомозі Ірану обходити обмеження на експорт нафти. Наразі невідомо, чи заходив танкер до іранських портів перед транзитом і який саме вантаж перевозив.

Напружений маневр у стратегічному вузлі

За даними систем відстеження суден, танкер здійснив вже другу спробу покинути Перську затоку менш ніж за добу. Спочатку він наблизився до протоки поблизу іранського острова Кешм, але повернув назад. Згодом судно знову вирушило в напрямку виходу, заявивши, що перебуває під китайським управлінням. Це поширена практика для зниження ризиків, але цього разу вона стала викликом для США.

Інший танкер – Elpis – також спробував пройти через протоку в момент набуття чинності блокади. За інформацією аналітичних платформ, він перед цим відвідував іранський порт.

Сумнівні деталі та власники

Rich Starry заявляє, що ходить під прапором Малаві, однак ця країна не має повноцінного реєстру океанських суден. Власником танкера є компанія, пов’язана з шанхайською структурою, яка також перебуває під санкціями США.

У свою чергу, власники Elpis і його оператори поки не надали жодних коментарів щодо ситуації.

Ринок в очікуванні

Після оголошення блокади, яка стартувала у понеділок, світові судноплавні компанії та трейдери енергоносіїв зайняли вичікувальну позицію. Більшість гравців ринку на Близькому Сході та в Азії тимчасово призупинили активність, намагаючись зрозуміти реальні механізми дій США.

Від початку блокади не зафіксовано жодного судна з увімкненими транспондерами, яке б заходило до Перської затоки, що свідчить про високий рівень обережності.

Ситуація викликала занепокоєння в країнах Азії, які залежать від постачання енергоносіїв із регіону. Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав до дипломатичного врегулювання та переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

