Російська нафта продається значно нижче порогу в 60 доларів за барель. ЄС прагне зберегти ліміт на 5% нижче середньоринкових ставок.

Країни "Великої сімки" навряд чи переглянуть стелю цін на російську нафту цього тижня, попри дані про те, що ціни на нафту зараз значно нижче поточного порогу в 60 доларів.

Країни-члени Європейського Союзу були поінформовані про те, що G7, відповідальна за встановлення та зміну граничної ціни, мало зацікавлена в зміні стелі на даному етапі. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Переговори між Європейською комісією і G7, швидше за все, продовжаться після саміту лідерів ЄС, який відбудеться в Брюсселі цього тижня.

Відео дня

Раніше G7 погодилася переглянути рівень цін у середині березня, і законодавство ЄС передбачає, що мета повинна полягати в тому, щоб зберегти поріг на рівні 5% нижче середньоринкових ставок.

Вартість російської нафти

Звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) минулого тижня показав, що російська сира нафта й нафтопродукти продавалися за цінами нижче граничної минулого місяця.

За даними МЕА, середня експортна ціна на російську нафту склала $52,48 за барель без урахування вартості доставки і страхування. Нафта марки Urals, ключова експортна суміш Росії, продавалася на Чорноморському ринку за ціною $45,27, у той час як суміші, такі як "ВСТО", "Сахалін" і "Сокіл", призначені для відправки в Азію, продавалися значно вище встановленої "стелі".

За словами дипломата ЄС, Польща і країни Балтії наполягають на зниженні граничної ціни щонайменше до $49 доларів, щоб чинити додатковий тиск на фінанси Росії.

Послам ЄС повідомили в неділю, що обговорення G7 не показали жодних ознак змін, повідомили Bloomberg двоє людей, знайомі з ходом переговорів. Єврокомісія повідомила дипломатам, що обговорення будуть продовжені, у тому числі після саміту лідерів ЄС на цьому тижні, і ЄК продовжить взаємодію з G7 на основі даних, наданих МЕА, додали джерела.

Такі країни, як США, були менш схильні змінювати граничну ціну на російську нафту, стверджуючи, що обмеження працює, оскільки доходи Росії падають, а витрати зростають, в той час як нафта продовжує потрапляти на світові ринки, кажуть джерела.

Однак виміряти вплив самого обмеження складно, частково тому, що воно було введено паралельно з ембарго ЄС, яке відрізало Москву від одного з її найбільших ринків.

Група дослідників нещодавно повідомила, що Росія продає частину своєї нафти вище граничної ціни, і рекомендувала посилити правозастосування.

Нафтове ембарго проти РФ

Як повідомляв УНІАН, європейські країни та їхні союзники зробили низку кроків щодо зниження доходів Росії від продажу нафти, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати свою війну в Україні.

Так, країни ЄС і G7 заборонили майже весь морський імпорт нафти з Росії з 5 грудня 2022 року. В рамках нафтового ембарго було введена верхня межа цін на продаж російської нафти на рівні $60 за барель. А з 5 лютого 2023 року нафтові санкції ЄС і G7 поширилися на дизельне паливо й інші нафтопродукти з РФ. Стелі цін на російську сиру нафту та нафтопродукти також призначені для того, щоб зберегти поставки енергоносіїв із РФ на світові ринки при обмеженні доходів від їхнього продажу.

Відповідно до узгоджених правил, компанії ЄС і G7 можуть надавати послуги доставки, страхування та інші, необхідні для морського транспортування російської нафти в треті країни по всьому світу, тільки в тому випадку, якщо товар був придбаний за граничною ціною або нижче. При цьому, Росія може вільно транспортувати й продавати нафту за будь-якою ціною, якщо вона не використовує послуги і судна країн G7 і ЄС.

Компанії ЄС і "Великої сімки", що надають танкери і ці послуги, повинні проводити комплексну перевірку та збирати дані, що свідчать про те, що нафта була куплена за ціною нижче узгодженого порогу. Ці записи повинні зберігатися, щоб державні органи могли отримати доступ до них у разі перевірок та розслідувань.

Через санкції Росія почала нарощувати "тіньовий" флот танкерів для транспортування нафти. Наприклад, в Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах з'явилися компанії, що володіють танкерними активами на суму 2 мільярди доларів. Менш ніж за рік вони зібрали флот, який зараз доставляє мільйони барелів російської нафти по всьому світу.

Вас також можуть зацікавити новини: