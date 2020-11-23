Партнерство передбачає, щокрім забезпечення потреб ФК «Шахтар» «БРСМ-Нафта» надасть уболівальникам ексклюзивні знижки на пальне, продукти харчування, напої та автотовари власного виробництва.

Національна мережа АЗК «БРСМ-Нафта» і футбольний клуб «Шахтар» оголосили про глобальне партнерство впродовж наступних 2 років. Основна мета синергії відомих брендів – створення унікальних переваг для всіх прихильників українського спорту.

Партнерство передбачає, що крім забезпечення потреб ФК «Шахтар» «БРСМ-Нафта» надасть уболівальникам ексклюзивні знижки на пальне, продукти харчування, напої та автотовари власного виробництва. До того ж у мережі АЗК фанати зможуть знайти символіку улюбленого клубу, взяти участь у різноманітних акціях та активностях, наприклад, особисто зустрітися з професійними футболістами.

Партнерський контракт представники компаній підписали на НСК «Олімпійський» 19 листопада 2020 року.

Андрій Біба, власник мережі АЗК «БРСМ-Нафта»:

– Співпраця з ФК «Шахтар» - це потужна синергія, в рамках якої ми беремо на себе зобов'язання і відповідальність популяризувати футбол, стимулювати молодь в нашій країні займатися спортом, спільно реалізовувати соціальні проекти. Для цього ми плануємо створювати в нашій мережі нові цікаві активності, пропозиції, продовжувати інвестувати в інновації та сервісне обслуговування, щоб забезпечити клієнтам максимальний комфорт і найвищу якість пального. Нам важливо, що разом з «Шахтарем» ми поділяємо одні цінності і прагнемо досягти однакових цілей. Щиро вірю, що це партнерство буде плідним і ефективним.

Олександр Мельничук, директор зі стратегії та розвитку АЗК «БРСМ-Нафта»:

– Угода між АЗК «БРСМ-Нафта» і ФК «Шахтар» – яскравий приклад альянсу двох лідерів. Ми розуміємо, що футбол є тією важливою складовою, яка спонукає кожну націю реалізувати свій потенціал у побудові стійкого й здорового суспільства. «БРСМ-Нафта» і«Шахтар» мають багато спільних цінностей, що виражаються у відданості своїй справі, постійному розвитку та відповідальності перед людьми. Упевнені, це партнерство відкриє для українців нові можливості, дозволить відчути турботу про них, їхні родини та автомобілі.

Дмитро Кириленко, комерційний директор ФК «Шахтар»:

– Під час вибору партнера нам завжди важливо відчувати схожість філософії, його намагання повноцінно сприяти нашійколаборації та робити спільний продукт, цікавий для вболівальників, адже від такого підходу виграють не тільки бренди-партнери. Приємно, що новий паливний партнер «Шахтаря» компанія «БРСМ-Нафта», як і інші спонсори клубу, розглядає співпрацю не лише як маркетинговий інструмент, а й як елемент взаємодії зі своїми клієнтами і нашими вболівальниками. Крім стандартних інструментів, передбачених нашим контрактом, логотип компанії «БРСМ-Нафта»буде представлено на ігровій формі команди вже віднаступного матчу – 21 листопада з «Олександрією». Також невдовзі ми плануємо потішити вболівальників «Шахтаря» і всіх прихильників українського футболу спільними акціями клубу, компанії «БРСМ-Нафта» й інших партнерів.

Довідка

«БРСМ-Нафта» працює на ринку роздрібних нафтопродуктів України від 1992 року. Щодня послугами АЗК користуються понад 200 000 автомобілістів по всій країні. На сьогодні мережа налічує 202 автозаправні комплекси. «БРСМ-Нафта» пропонує українським автомобілістам якісне пальне виробництва провідних європейських нафтопереробних заводів: OrlenLietuva (Литва), Rompetrol, OMV Petrom SA (Румунія), ГПЗ «Білорусьнафта», Мозирський і Новополоцький НПЗ (Білорусь).

ФК «Шахтар» заснований1936 року і єнайуспішнішим українським футбольним клубом останнього десятиліття.Протягом своєї 84-річноїісторії команда здобула чимало нагород. Серед них – престижний європейський трофей Кубок УЄФА.Досягнення ФК «Шахтар»: володар Кубка УЄФА (2009), чемпіон України (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), володар Кубка України (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019), володар Суперкубка України (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017).

Міжнародною федерацією футбольної історії і статистики (IFFHS) «Шахтар» визнано клубом, який досяг найбільшого прогресув період від 2001 до 2010 року.

Президент ФК «Шахтар» – Рінат Ахметов (від жовтня 1996 року), генеральний директор – Сергій Палкін, головний тренер – Луїш Каштру.

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Автор: УНІАН