Персонал ЗАЕС працює під тиском окупантів, який останнім часом посилюється.

На сьогодні відключення Запорізької АЕС окупантами не є можливим.

Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Якщо вони (окупанти - УНІАН) поставлять весь персонал під дула зброї, то вони можуть змусити (працівників - УНІАН) вимкнути станцію, але це буде актом ядерного тероризму. Тому що разом з відключенням станції будуть зупинені всі насоси, які охолоджують активні зони реактора, їх там 6 штук. Звичайно це призведе до ядерної катастрофи, тому ми не вважаємо це можливим. І персонал буде до останнього робити, щоб блоки працювали безпечно, а це означає, що вони працюють на енергосистему України", - зазначив він.

Котін додав, що персонал ЗАЕС працює під тиском окупантів, який останнім часом посилюється.

Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня 2022 року контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

3 червня, в ГУР МОУ заявили, що на Запорізькій АЕС склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції, оскільки на підприємстві практично немає запчастин і витратних матеріалів.

За даними ГУР, керівництвом РФ вивчається можливість приєднання станції до енергосистеми РФ. Втім, з технічних причин це поки технічно неможливо.

3 червня Міністерство закордонних справ України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та організацію Об'єднаних Націй подвоїти зусилля для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

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