На підприємстві практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Окупанти поставили під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС. На підприємстві виникла нестача витратних матеріалів і запчастин, які застосовуються в обслуговуванні.

Відповідною інформацією поділився прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу", — заявили в ГУР.

Зараз робота на станції ведеться вахтовим методом. Співробітники знаходяться на АЕС тиждень, поки їх не змінюють інші. Окупанти, які нібито охороняють об'єкт, в основному розташовуються в готелі "Україна", а ще частина — на території профілакторію атомної електростанції і в квартирах евакуйованих громадян.

Рашисти ввели на АЕС суворий пропускний режим. У кожної зміни вилучають телефони і майже всі особисті речі. Керівництво РФ вивчає можливість приєднання підприємства до енергетичної системи Росії. Але через технічні причини як мінімум на поточний момент це не вийде реалізувати.

Нагадаємо, на початку березня окупанти захопили Запорізьку АЕС. Під час боїв вони обстріляли окремі споруди підприємства, проте енергоблоки залишилися без істотних пошкоджень. З тих пір "Росатом" намагався взяти атомну електростанцію під свій контроль.

Росіяни кілька разів запускали ракети, які пролітали над АЕС. Це при тому, що катастрофа в разі вибуху на станції може бути в шість разів більша, ніж на Чорнобильській АЕС.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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