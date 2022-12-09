За словами посадовця, Україна використовувала "великі мішки з піском" для захисту обʼєктів.

Внаслідок ракетних ударів Росії в Україні було "значно пошкоджено" близько 50% енергетичної інфраструктури. Ще частина - "повністю зруйнована".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков, передає CNN. За його словами, Україна використовувала "великі мішки з піском" для захисту обʼєктів, зазначив чиновник.

У щоденному звіті про енергетичну ситуацію по всій країні "Укренерго" вказується, що ситуація "залишається складною, але контрольованою". Водночас у компанії визнали, що "всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені", а окупована Запорізька АЕС не постачає електроенергію в мережу.

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У компанії прогнозують, що на вихідних у країні буде "суттєве покращення" в питанні відновлення електропостачання.

Масовані удари Росії та відключення світла

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили вже восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.

Станом на 9 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України все ще значний, всім обленерго надали ліміти споживання електроенергії, їх перевищено в кількох регіонах, через що застосували аварійні відключення.

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